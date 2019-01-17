Белгород, 17 января, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Белгородский городской совет 18 января рассмотрит вопрос об отставке мэра Константина Полежаева. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующий пункт внесён в повестку дня заседания постоянной комиссии горсовета по вопросам законности и развития местного самоуправления.

Beladm.ru Константин Полежаев

По данным «Коммерсанта», Полежаев может перейти на работу в департамент жилищно-коммунального хозяйства в областном правительстве. Сам чиновник свою отставку комментировать отказался.

С 2004 года Полежаев работал первым заместителем начальника управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области, а в 2007 году сам возглавил управление. В 2015 году городской Совета депутатов назначил Полежаева главой администрации Белгорода. Контракт был заключён на три года, и в 2018 году, после формирования нового созыва горсовета, Константин Полежаев по конкурсу снова стал мэром.