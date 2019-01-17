Нью-Дели, 17 января, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Несколько сотен семей мусульман-рохинджа бежали из Индии в Бангладеш из-за страха насильственной депортации в Мьянму, 17 января передает агентство Reuters.

Foreign and Commonwealth Office Рохинджа

По словам представителей рохинджа, бежавших из Мьянмы в Индию в 2017 году, бегство в Бангладеш началось в октябре 2018 года, после того, как индийские власти начали кампанию по депортации.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2017 года из штата Ракхайн в Мьянме в результате преследований со стороны военных бежали около 700 тыс. мусульман-рохинджа. Большая часть беженцев осела в Бангладеш, однако несколько десятков тысяч переместились в Индию.

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