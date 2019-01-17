В России не увидели оснований для возвращения в ПАСЕ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 января, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Россия не вернётся в ПАСЕ — нет оснований;
- Facebook установит слежку за русскоязычными пользователями в Прибалтике;
- Бывшие боевики вступают в ряды Сирийской арабской армии;
- В Госдуме предложили провести военные учения в Японии;
- Краснодарский судья, сбивший девушку на переходе, подал в отставку.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1068.