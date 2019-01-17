Вашингтон, 17 января, 2019, 16:17 — ИА Регнум. В США по обвинению в подготовке нападений на объекты федерального значения, включая Белый дом, 16 января был арестован Хашер Джаляль Тахиб, житель штата Вирджиния. Ему 21 год. Подробности инцидента сообщил ресурс Military.com.

(сс) angela n Белый дом

Его история такова. Местное правоохранительное агентство связалось с ФБР в марте 2018 года после получения информации, что Тахиб стал придерживаться радикальных взглядов, изменил свое имя и планировал выехать за границу, на территорию под контролем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тахиб сказал агенту ФБР под прикрытием, что хочет совершить нападение на территории США: на Белый дом и Статую Свободы.

На одной из встреч он показал агенту под прикрытием нарисованную от руки схему первого этажа западного крыла Белого дома и детализировал план нападения. Он попросил агента достать оружие и взрывчатые вещества, необходимые для проведения атаки. Чтобы оплатить это, они обсудили продажу или обмен своих автомобилей. Агенту ФБР под прикрытием Тахиб доверял и считал его частью своей боевой группы.

Тахиб также сказал агенту, что им нужна «база», где они могли бы перегруппироваться и где он мог бы записать видео, чтобы мотивировать людей: он будет рассказчиком, будут показаны клипы про угнетение мусульман, а на заднем плане будут сожжены американские и израильские флаги.

На прошлой неделе Тахиб сказал агенту ФБР, что хочет забрать оружие на этой неделе и поехать прямо в Вашингтон, чтобы совершить нападение.

Тахиб рассказал, что они приблизятся к Белому дому с задней дороги, что отвлечет внимание полиции, а войдут в Белый дом, используя противотанковую ракету, чтобы взорвать дверь и затем уничтожить как можно больше людей и нанести как можно больше ущерба.

Потенциального террориста не смущал тот факт, что он никогда не стрелял из оружия, но считал, что может легко научиться. Кроме того, он просмотрел несколько роликов о применении гранат.

Террорист пытался приобрести штурмовые винтовки, три взрывных устройства с дистанционным подрывом, а также противотанковую ракету. В ходе состоявшейся встречи с продавцом оружия, который также был агентом ФБР, Хашер Джаляль Тахиб обменял заказанное оружие на свой автомобиль и погрузил арсенал в арендованную машину.

На встрече ему также рассказали, как использовать приобретенное оружие. Как только Тахиб сел в автомобиль и закрыл двери, он был арестован.