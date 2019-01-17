Санкт-Петербург, 17 января, 2019, 16:20 — ИА Регнум. В день 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Дворцовой площади Санкт-Петербурга будет объявлена минута молчания. Такое решение принято по требованию временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, сообщила 17 января пресс-служба Смольного.

Gov.spb.ru Монумент «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище

Сегодня глава города провел совещание по организации праздничных мероприятий, посвященных юбилею Ленинградской победы. «Мы должны провести праздничные торжества на самом высоком уровне, учесть пожелания и предложения наших ветеранов», — заявил Беглов.

Объявление минуты молчания в память о неисчислимых жертвах блокады Ленинграда как раз было в числе таких пожеланий.

Как уже сообщалось, с 24 января начнется единовременная денежная выплата жителям блокадного Ленинграда, ветеранам и защитникам города. Деньги поступят на их пенсионные счета.

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За день до торжественного дня, 26 января в 11:00 мск, состоится торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, где похоронены сотни тысяч ленинградцев и бойцов, защищавших город. Сюда придут представители органов власти, блокадники, иностранные дипломаты, активисты общественных организаций.

27 января в 10:00 мск на Дворцовой площади начнется парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона, в котором будут участвовать около 2500 военнослужащих и 79 единиц техники. Почетными гостями парада станут ветераны и блокадники, в том числе порядка 90 человек из 19 стран. Увидеть парад можно будет не только на площади, но и на экранах, которые установят в Александровском саду.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в военном параде в том числе будут участвовать техника военных лет и военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны. Здесь же будет объявлена минута молчания.

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На Дворцовой площади предусмотрят место для тех, кто придет посмотреть парад с фотографиями защитников и жителей блокадного Ленинграда. После парада на площади будет работать полевая кухня, а оркестр будет играть мелодии военных лет.

Кроме того, 25−27 января на Манежной площади, Итальянской и Малой Садовой улицах развернут интерактивный проект «Улица жизни», который воссоздает атмосферу блокадного Ленинграда.

27 января состоятся праздничные концерты в БКЗ «Октябрьский» и в Ледовом дворце. Вечером юбилейного дня на Дворцовой площади и Стрелке Васильевского острова будут транслироваться архивные записи Дома Радио, хроники военных лет, стихи Ольги Берггольц, прозвучит Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича.

«День 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады завершится праздничным салютом в 21:00 у Петропавловской крепости», — отметили в Смольном.

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В Северной столице уже стартовала акция по раздаче ленточек Ленинградской победы, повторяющих цвета ленты медали «За оборону Ленинграда». Их можно получить в районных администрациях, почтовых отделениях, в МФЦ, пунктах «Петроэлектросбыт». 18 января и с 25 по 27 января ленточки будут раздавать волонтеры у станций метро.