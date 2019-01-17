Киев, 17 января, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко не встречался и не намерен проводить встречу с российской телеведущей Ксенией Собчак, которая в настоящее время находится в Киеве. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

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Вопрос издания ФАН о том, не расценивают ли в администрации украинского лидера приезд бывшего кандидата в президенты РФ как «вмешательство во внутренние дела» страны, в пресс-службе оставили без комментариев, заявив, что не уполномочены отвечать на такие вопросы.

Как отметила представитель пресс-службы, в настоящее время Пётр Порошенко находится не в Киеве, а в одном из регионов страны.

«Сегодня президент в командировке», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, о неожиданном визите телеведущей и политика Ксении Собчак в Киев стало известно сегодня, 17 января. Об этом сама бывшая кандидат в президенты РФ сообщила в Instagram, разместив короткое видео с видом на Европейскую площадь и надписью «Ну привет, Kiев!»

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Пользователи соцсетей начали сразу же гадать о цели приезда Ксении Собчак, которая ранее попала в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец», публикующего имена «врагов Украины».

Позднее в своем Telegram-канале Собчак сама пояснила причину своего приезда в столицу Украины. Она написала, что хочет навестить подругу.

«Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да? Ад какой-то», — написала телеведущая.