Москва, 17 января, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Российская валюта чувствует себя уверенно, несмотря на небольшую коррекцию 17 января утром. Валютные интервенции Банка России в интересах Минфина не оказали существенного влияния на курс национальной валюты. Главным драйвером укрепления национальной валюты остается отсутствие каких-либо намеков на усиление санкционного давления со стороны США, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade Сергей Лысаков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Более того, попытки демократов в Конгрессе США заблокировать снятие санкций с компаний Rusal и En+, владельцем которых является Олег Дерипаска, не прошли. Всё это добавляет позитивных импульсов российской валюты, а значит, ее дальнейшее укрепление весьма вероятно. Цены на нефть также находятся на высоких уровнях, которые не позволяют говорить о каком-либо резком движении рубля в ближайшей перспективе», — полагает эксперт.

Дополнительным фактором поддержки российской валюты стал и успешный аукцион по размещению ОФЗ на этой неделе. Хотя этот фактор уже был отыгран рынком, но создал позитивный фон для курса рубля. Сегодня вечером не исключено продолжение коррекции курса рубля к отметкам в 66,70 руб. за доллар, а по евро до 76 руб. за единицу европейской валюты.

«Но завтра, 18 января, весьма вероятно, курс рубля продолжит укрепление к американскому доллару и евро. При этом к доллару национальная валюта может укрепиться до 66 рублей за доллар, а к евро достичь уровня 75 рублей», — считает Лысаков.

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