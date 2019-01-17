Тюмень, 17 января, 2019, 15:12 — ИА Регнум. По факту обнаружения тела мужчины на территории мусороперерабатывающего завода в Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

По данным ведомства, завернутый в плед труп мужчины, личность которого установлена сотрудниками правоохранительных органов, обнаружили при сортировке бытовых отходов 16 января 2019 года.

«Им (погибшим) оказался ранее судимый мужчина», — говорится в сообщении.

Ведется следствие.

Читайте также: На юго-востоке Москвы нашли тела матери и сына

А также: За убийство двух женщин жителя Дагестана отправили в колонию на 19 лет