Москва, 17 января, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Повторный запрос на предоставление данных о соблюдении российских законов направлен в адрес «Бритиш телевижн» — вещателя телеканала «BBC World News». Об этом сообщает 17 января пресс-служба Роскомнадзора.

Tim Loudon BBC

В надзорной службе отметили, что полученные ранее документы о вещателе не закрывают весь перечень вопросов ведомства. В частности, Роскомнадзор требует подтвердить соблюдение закона о СМИ в той части, которая ограничивает прямой или косвенный контроль российских СМИ иностранными организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января представитель ВВС заявил, что медиакорпорация работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, включая Россию, и готова предоставить все необходимые документы.

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