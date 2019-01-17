Курск, 17 января, 2019, 14:59 — ИА Регнум. В Курской области для решения проблемы бездомных животных планируют организовать приют, организовать массовую стерилизацию зверей и создать специальное предприятие, которое займётся этой работой. Об этом заявил заместителя губернатора Курской области Алексей Золотарев.

(сс) Nhandler Собака в приюте

В администрации региона создали рабочую группу под руководством замгубернатора. Группа провела уже два заседания, на которых обсуждались отлов и содержание бездомных животных и профилактика бешенства. Участники дискуссии решили, что Курской области нужно специализированное государственное унитарное по отлову и содержанию животных и приют для безнадзорных зверей. Порядок их отлова и содержания приведут в соответствие с новым федеральным законодательством.

Органы местного самоуправления на решение проблемы бездомных животных получат из областного бюджета в 2019 году почти семь миллионов рублей. При этом муниципалитетам посоветовали создать собственный резерв средств для этих же целей на случай, если потребуется экстренный отлов опасных для граждан животных.

Региональному управлению ветеринарии и комитету финансов поручили проработать возможность организации льготной стерилизации домашних и бездомных животных.