Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 17 января, 2019, 15:30 — ИА Регнум. В ямальском городе Лабытнанги жильцы дома № 20 по ул. Мира замерзали с 10 января. В подъезде прорвало трубу, вода залила ступени подъезда, сделав их обледеневшими. Управляющая компания отреагировала на жалобы замерзающих после публикаций в социальных сетях и региональных СМИ почти через неделю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службы прокуратуры ЯНАО.

Пресс-служба прокуратуры ЯНАО Обмотанные скотчем батареи в Лабытнанги

По поручению прокуратуры ЯНАО по данному факту организована проверка. Во время выезда по адресу установлено, что следы обледенения в подъезде отсутствуют, однако герметичность трубы не восстановлена — она перемотана скотчем.

Прокуратура города Лабытнанги устанавливает, почему управляющая организация длительное время не реагировала на обращения жильцов дома, а также причины возникновения аварии.

Также будет дана правовая оценка исполнению администрацией Лабытнанги полномочий по муниципальному жилищному контролю за деятельностью управляющих компаний и сохранностью муниципального жилищного фонда.