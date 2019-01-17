Москва, 17 января, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Своим визитом в горячую точку постсоветской политики (коей Украина, несомненно, является) Ксения Собчак лишний раз напомнила о себе, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

«Сам по себе визит — это громкая вывеска для СМИ, что, в свою очередь, подогревает интерес к Собчак и как к медийной персоне, и, собственно, как к политику», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в столицу Украины 17 января 2019 года неожиданно приехала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Об этом она сама сообщила в Instagram Stories.

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