Обнинск, Калужская область, 17 января, 2019, 14:11 — ИА Регнум. На Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А.Г. Ромашина Калужской области, согласно программе инновационного развития, объем научно-исследовательских работ в структуре доходов к 2020 году должен вырасти до 1,2 млрд рублей. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

Technologiya.ru Научные исследования на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А.Г. Ромашина

По его словам, с начала 2019 года ученые «Технологии» приступили к шести новым исследовательским работам, ранее получившим одобрение межведомственного экспертного совета Минпромторга РФ. В течение 2019 года будут выполнены научно-исследовательские работы в рамках государственных контрактов на сумму, превышающую 200 млн рублей.

В прошлом году на предприятии были успешно проведены исследования в рамках пяти контрактов по государственной программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

«Повышение роли научно-исследовательской работы и эффективная коммерциализация этой деятельности является одним из стратегических направлений развития предприятия. У нас есть четкое понимание, что без планомерного наращивания объемов исследовательской работы невозможно решение и второй нашей стратегической задачи — роста доли гражданской продукции», — сказал Андрей Силкин.

Между тем, в настоящее время ОНПП «Технология» (входит в холдинг АО «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех) является обладателем 298 патентов, 32 из которых получены в 2018 году. Около 10% запатентованных материалов, конструкций и технологий используются предприятием при производстве наукоемкой продукции. В сфере исследований и разработки материалов и технологий на предприятии занято 744 сотрудника, 75 из которых имеют ученые степени и звания. Заслуги разработчиков в 2018 году были отмечены наградами национальных премий «Золотая идея» и «Приоритет», а проект создания поликарбонатного фонаря кабины пилота для боевой авиации удостоен премии правительства Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поддержал необходимость существенного увеличения в оборонно-промышленном комплексе доли гражданской продукции. Для этого, по его мнению, предприятия должны решить «коренную проблему»: обеспечить условия для снижения ее себестоимости за счет оптимизации затрат на производство, а также отказаться от недостаточно востребованных площадей и оборудования. Глава калужского региона предложил предприятиям кооперироваться для решения общих технических задач, а также создавать центры компетенций, которые выполняли бы заказы одновременно для нескольких заводов.

По теме: В Калуге заявили о снижении спроса на продукцию оборонной промышленности