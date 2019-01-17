* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 17 января, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали официальное заявление, согласно которому эта террористическая группировка берет на себя ответственность за совершенный в Кабуле теракт.

Взрыв. Афганистан

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», 14 декабря на окраине столицы Афганистана — города Кабул — недалеко от здания, используемого международными организациями для размещения иностранцев, произошел взрыв транспортного средства, к которому было прилеплено взрывное устройство. В результате террористической атаки погибло четыре человека (три военных и один мирный житель), 114 человек получили ранения. Состояние 30 человек оценивается как критическое. Среди пострадавших числятся 24 ребенка и 14 женщин.

Согласно заявлению движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), целью этой террористической атаки были «иностранные захватчики». По словам официальных представителей Национальных сил безопасности и обороны, никто из иностранцев не пострадал.