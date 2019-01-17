Калининград, 17 января, 2019, 14:06 — ИА Регнум. На побережье Балтийского моря, на Балтийскую косу в Калининградской области, выбросило старую немецкую торпеду времён Великой Отечественной войны, сообщается сегодня, 17 января, на страничке администрации Балтийского городского округа.

Администрации Балтийского городского округа Торпеда

«Вчера, 16 января в 21−00 на пульт дежурного Единой диспетчерской службы поступило сообщение о том, что на побережье Балтийской косы вынесло на берег предмет, похожий на боевую торпеду. Сотрудники ЕДДС оформили заявку на обследование сапёров. Сегодня, 17 января на место выехали специалисты бригады морской пехоты. После осмотра они определят тип и вид боеприпасов, а также примут решение о дальнейших действиях», — говорится в сообщении.

Ознакомившись с фотографиями находки, саперы предполагают, что торпеда без боевой части опасности не представляет.

В этот же день на городской пляж Балтийска вынесло непонятный предмет, который напоминает буй от рыболовных сетей или кранец от нефтяной вышки. Саперы бригады морской пехоты после обследования торпеды на Балтийской косе осмотрят и этот предмет на взрывоопасность, отмечают в администрации городского округа.