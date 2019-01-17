Москва, 17 января, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Власти США заподозрили Huawei в уголовных преступлениях. Под уголовными преступлениями в данном случае понимается промышленный шпионаж, то есть похищение информации об оборудовании, которое американская компания T-Mobile использует для проверок смартфонов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ФИНАМ Леонид Делицын.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Стоит отметить, крупные компании телекоммуникационного и ИТ-секторов зачастую состоят в очень сложных и длительных судебных разбирательствах друг с другом по поводу патентных споров и интеллектуальной собственности вообще, поэтому долго искать какие-то дополнительные поводы для возбуждения новых дел американским властям не требуется. Грубо говоря, на этом рынке все судятся со всеми», — пояснил эксперт.

Достаточно внимательно посмотреть текущие и старые иски и выявить те, на основе которых можно построить и новые обвинения. Безусловно, американский рынок является ключевым для Huawei, и, по-видимому, компания наткнулась на нём на такие барьеры, которые преодолеть в обозримом будущем не сможет.

«Может быть, новые расследования связаны с торговой войной США и Китая, и вполне вероятно, что со стороны Китая последуют ответные действия. В частности, вынесение подтверждения смертного приговора канадскому гражданину Ллойду Шелленбергу (его быстро переквалифицировали из предполагаемого участника в организатора транспортировки наркотиков в Австралию) рассматривается комментаторами как сигнал о том, что Китай отвечает на арест финдиректора телекома Мэн Веньчжоу», — высказал свое мнение Делицын.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что власти США начали уголовное расследование против китайской корпорации Huawei. Американские власти подозревают Huawei в краже коммерческой тайны у деловых партнеров США.

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