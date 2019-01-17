Краснодар, 17 января, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров 16 января подал заявление об отставке, сообщили ИА REGNUM в суде.

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«16 января судьей Крикоровым подано заявление в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации о прекращении его полномочий на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», — сообщили в гарнизонном военном суде.

Скандал вокруг судьи, как сообщало ИА REGNUM, разразился 14 января после того, как в Сеть попало видео с места ДТП, совершенного в конце декабря в Краснодаре. Жительница Краснодара сообщила о том, что судья, находясь за рулем своего автомобиля, сбил на пешеходном переходе ее 18-летнюю дочь и попытался скрыться с места происшествия. При этом данные о ДТП были не сразу внесены в банк ГИБДД. Сам Крикоров признал, что стал участником аварии, при этом обвинив родных девушки в требовании от него трех миллионов рублей.

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