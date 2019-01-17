Круглый стол: «Эффективность региональной власти в 2018 году»
Москва, 17 января, 2019, 13:41 — ИА Регнум. 22 января в 13:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт двадцать второе заседание Экспертного клуба «РЕГИОН».
ИА REGNUM
Тема заседания: «Эффективность региональной власти в 2018 году».
Вопросы для обсуждения:
- Презентация Шестого ежегодного интегрированного Рейтинга эффективности управления в субъектах Российской Федерации АПЭК в 2018 году.
- Критерии эффективности региональной власти.
- Лучшие и худшие управленческие практики в регионах в 2018 году.
- Долгосрочная динамика качества управления: становится ли региональная власть эффективнее?
- Эффективность управления в регионах, общественное мнение и протестные настроения.
На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.
Начало мероприятия: в 13:00, регистрация участников с 12:30.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).
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