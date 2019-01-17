Баку, 17 января, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Иран считает карабахские земли азербайджанскими, поддерживает и впредь будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Об этом в Баку на встрече с президентом Ильхамом Алиевым заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран Мохаммад Багери.

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По его словам, изменение границ насильственным путем неприемлемо, Иран в этом вопросе всегда находится рядом с Азербайджаном, сообщает пресс-службы президента Азербайджана.

В свою очередь Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что азербайджано-иранские дружеские и братские отношения будут успешно развиваться и в предстоящие годы.