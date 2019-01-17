Москва, 17 января, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Сейчас существует много мер со стороны государства по защите для компаний, занимающихся производством и распределением электроэнергии. Это механизмы компенсации убытков низких тарифов, также им выделяются дополнительные средства из бюджета для развития энергетики, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА Алексей Яшкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«В частности, в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», входящей в состав государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», в 2019 и 2020 годах предусматривается выделение 65 и 67 млн рублей соответственно, в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация электроэнергетики» — 7,8 млрд руб. в 2019 году и 9,5 млрд рублей в 2020 году. Если же случится повышение стоимости, то нужен будет набор мер, направленных на иное», — пояснил эксперт.

Напрямую повышение коснется лишь коммерческих предприятий, поскольку на них социальные нормы потребления распространяться не будут. В общей структуре потребления электроэнергии они занимают значительную часть. Однако главное, что надо помнить, этот шаг может быть проведен при условии комплексных мер, которые не «доведут» это повышение до потребителей товаров, то есть от повышения себестоимости выпускаемой продукции до конечной цены, которую должны будут уплачивать обычные граждане.

«Тем не менее определенно стоит ожидать социальную реакцию на предлагаемое повышение стоимости электроэнергии до среднемирового уровня, даже при том, что для 95% населения ее цена на самом деле не изменится. Граждане РФ чаще всего реагируют на нововведения властей с опаской, воспринимают это как выход из «зоны комфорта», особенно это касается всего, что связано с болезненным эффектом. Это происходит при резком переходе от плановой экономики в рыночную, когда возникают новые тарифы, цены и т. д.», — высказал свое мнение Яшкин.

Как сообщает ИА REGNUM, в ходе Х Гайдаровского форума глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что стоимость электроэнергии в России на сегодняшний день приблизительно в два раза ниже среднемировой.

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