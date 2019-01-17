Чита, 17 января, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Судя по комментарию, опубликованному «Заб.ру», предложение депутата-единоросса читинской Думы Екатерины Борисовой отключать свет неплательщикам неблагоустроенных домов, чтобы те не отапливались электричеством, шуткой не является. Приводя доводы в пользу своей инициативы, народная избранница заявила, что такая инициатива возникла исключительно потому, что 80% жителей неблагоустроенных домов не платят за свет и отапливаются за счет электроэнергии.

Павел Петрович Чистяков. Нищие дети. 1861

«То есть дома у них тепло, а дров и угля нет. А какой выход? Ночью не нужно людям еду готовить, для чего свет нужен? То есть все нормальные люди спят. И чтобы не отапливались, я и сказала выход — отключать, допустим, с 12 ночи до 6 утра электричество, как это делается в дачных кооперативах, когда получается такая же проблема», — пояснила Екатерина Борисова.

По её словам, речь шла об обесточивании отдельных квартир с задолженностями, «точечно», но сделать это вряд ли получится, потому что «проводка находится в ужасном состоянии». Признав, что предложенное ею вряд ли приведут в действие, потому что это может противоречить другим законам Жилищного кодекса, она отметила, что в благоустроенном секторе обрезание света неплательщикам — обычная практика.

«У нас неблагоустроенным сектором занимается только муниципальное предприятие ГЖЭУ, у которого миллионные долги. И какой принцип? То есть если ты за услугу не платишь, ты не должен её получать. Но совсем отключить дом не могут, потому что там нет газа, люди готовят еду, моются. А ночью, когда они только лишь отапливаются, это могло бы какие-то средства сэкономить», — пояснила Екатерина Борисова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение с ночным отключением света жильцам бараков, которые незаконно используют электричество для отопления квартир, депутат озвучила в ходе состоявшегося сегодня, 17 января, заседания комитета ЖКХ. По словам депутата гордумы Натальи Нестеренко, из-за тотальных неплатежей Городское жилищно-эксплуатационное управление, которое обслуживает неблагоустроенные многоквартирные дома, находится в предбанкротном состоянии.