Москва, 17 января, 2019, 13:01 — ИА Регнум. России следует не только отказаться от участия в ПАСЕ, но и в целом выходить из Совета Европы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

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«Нам нужно принимать сегодня решение, а дальше политически и вообще думать о том, что делать и выходить из этой организации в принципе», — заявил Калашников в ходе обсуждения заявления о неучастии России в ПАСЕ.

Он также рассуждает о пользе ПАСЕ для депутатов.

«А что такое ПАСЕ? Как мой товарищ один из Азербайджана недавно сказал: единственное, что я научился во Франции за время участия там, — разбираться больше в винах и в сырах», — отметил парламентарий.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) считает, что работа в ПАСЕ была хорошей школой.

«Работа в Парламентской ассамблее Совета Европы всегда была очень непростой, но тем не менее мы считали эту самую широкоохватную парламентскую площадку в Европе эффективной для продвижения внешнеполитической линии Российской Федерации, работали, и это была, безусловно, прекрасная школа», — сказал Слуцкий в ходе заседания.