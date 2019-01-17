Москва, 17 января, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Крупнейшие российские банки, Сбербанк и ВТБ, с января 2019 года поднимают ставки по ипотечным кредитам. Сбербанк увеличивает все займы на 1,0 п.п. и дополнительно на 0,2 п.п. для кредитов с первоначальным взносом менее 20%. Для ВТБ это цифры 0,6 и 0,5 п.п. соответственно. Всё указывает на то, что эту тенденцию продолжат все остальные банки страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Евгений Васильев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«С чем же связано массовое повышение ставок? 2018 год принес целый ряд причин для этого. Во-первых, по цепной реакции рост ставки НДС с 18% до 20% и последующий ожидаемый рост инфляции вынудил ЦБ РФ дважды поднять ключевую ставку (впервые с декабря 2014 года) на 0,5 базисных пункта до 7,75%», — пояснил эксперт.

Во-вторых, по его мнению, с 2019 года банкам стали дороже обходиться «рискованные» займы с первоначальным платежом менее 20% из-за повышения коэффициентов. Третья причина — повышение стоимости банковских вкладов для физлиц, одного из основных источников фондирования ипотечных займов.

«И четвертой причиной является общее негативное настроение главных участников рынка от результатов начала 2019 года, промежуточные итоги которого будут подведены в марте-апреле.

В совокупности этот фон приводит к тому, что в 2019 году сами заемщики неизбежно будут расплачиваться за общую напряженность в экономике России», — считает Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 января 2019 года Сбербанк увеличил ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщается 14 января на сайте кредитной организации. Ставки по ипотечным продуктам повысились на 1%.

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