Москва, 17 января, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Отказ РФ направлять свою делегацию в ПАСЕ не повлияет на отношения парламентов РФ и европейских стран. В частности, Госдума будет работать над сохранением этих отношений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Adrian Grycuk Зал заседания ПАСЕ

«Нам крайне важно сохранить диалог и поддержать участие в межпарламентских структурах. Потому что ПАСЕ — не единственная межпарламентская организация, объединяющая европейские страны», — отметил Володин.

По его словам, сегодня существует порядка десяти международных парламентских структур, в которых РФ может участвовать, принимать решения и влиять на процессы.

«Но в ПАСЕ нам лучше приостановить свою работу, потому что все иное будет идти в разрез с интересами наших граждан и нашей страны. Поэтому руководствуясь интересами исключительно населения РФ, мы сегодня приняли решение не возобновлять работу, не направлять делегацию и приостановить платеж в 2019 году», — отметил Володин.