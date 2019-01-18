Иерусалим, 18 января, 2019, 04:07 — ИА Регнум. О том, что Израилю вот-вот придет конец, в том числе по причине демографической, говорили многие, включая президента США Ричарда Никсона, госсекретаря Генри Киссинджера, да и в самом Израиле раздавались голоса о том, что не далек тот день, когда арабы станут в Израиле большинством. Чем на деле обернулись эти прогнозы, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Юдель Пэн. Часовщик. 1914

Судя по данным Центрального статистического бюро о составе населения Израиля, прогнозы оказались даже не прогнозами, а пессимистическими возгласами. Арабское население отстало от еврейского по уровню рождаемости: соотношение 3,1 против 3,2 ребенка на семью в пользу евреев, причем у арабов наблюдается снижение, а у евреев — постоянный рост. За год население страны выросло на 2%, что характерно, новые мигранты внесли только 20% от этого показателя, а остальные 80% — собственная рождаемость.

В отношении мигрантов особенно показателен статистический показатель, опровергающий представление о том, что уже лет двадцать из Израиля чаще уезжают, чем приезжают в него. За истекший год в страну приехали более 30 000 еврейских репатриантов, в то время как из Израиля уехали 6000, из которых многие — арабы. Более того, больше половины всех евреев мира уже живут в Израиле, и, видимо, процесс рассеяния завершается.

В чем причина таких демографических показателей и что еще говорит израильские данные по демографии, читайте в статье: Статистика в Израиле больше, чем статистика

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