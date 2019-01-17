Чита, 17 января, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Судя по сообщениям «Заб.ру», возмущению жителей читинских бараков, в которых депутат-единорос гордумы Екатерина Борисова предложила отключать по ночам свет в наказание за отопление им квартир, нет предела. Они полагают, что и без того во всём ущемлены. Одна из читинок посоветовала народной избраннице применять такие меры в своей квартире.

Питер Пауль Рубенс. Старуха и мальчик со свечами. 1616

«Она что нам предлагает, со свечкой ходить?» — задаётся вопросом Наталья N., проживающая в одной из квартир неблагоустроенного дома.

По её словам, ущемлённость проявляется во всём.

«Нам в туалет некуда ходить, воду на себе носим, печки сами топим, еще и свет на ночь отключать?» — возмущается Наталья.

Она полагает, что без электричества ночью жильцам бараков просто не обойтись, поскольку холодильники и некоторая другая бытовая техника подключены к сети круглосуточно. Вместе с тем, по её мнению, решить проблему с неплательщиками можно:

«В каждом доме есть «разведчики». Они все могут рассказать: кто подключен с «левой» розеткой, кто не подключен».

Как уже сообщало ИА REGNUM, идею отключать по ночам свет в бараках, жильцы которых незаконно используют электричество для отопления квартир, депутат гордумы Читы Екатерина Борисова («Единая Россия») озвучила в ходе состоявшегося сегодня, 17 января, заседания комитета ЖКХ.

По мнению замруководителя администрации по финансам Андрея Кефера, кража электричества в городе достигла таких масштабов, что рядом с некоторыми бараками, которые официально находятся на печном отоплении, даже нет складов угля или дров.