Санкт-Петербург, 17 января, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Александр Беглов переформатирует администрацию и правительство Санкт-Петербурга под те задачи, которые они будут решать в ближайшее время, накануне выборов губернатора. При этом в кадровом вопросе Беглов исходит как из объективных, так и субъективных соображений. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог и политический психолог Александр Конфисахор.

Szfo.gov.ru Александр Беглов

Напомним, 17 января врио губернатора Санкт-Петербурга назначил новых руководителей сразу шести комитетов городской администрации. Двумя днями ранее были назначены новые главы четырех других комитетов. Как ожидается, в ближайшие дни отставки и назначения продолжатся и затронут не только глав комитетов, но и вице-губернаторов.

«Беглову нужны исполнители, которых он знает и которым он доверяет, в чьем профессионализме он не сомневается, на которых он может опираться. Это совершенно нормальная логика любого руководителя», — отметил Александр Конфисахор.

Эксперт не склонен придавать особого значения тому факту, что некоторые из новых глав комитетов в разное время работали в Курортном районе Санкт-Петербурга, которым в начале 2000-х годов руководил сам Александр Беглов.

«Это было слишком давно, с тех пор многое изменилось, многое произошло. С другой стороны, любой руководитель, уходя с какого-либо поста, всё равно посматривает, что творится в том подразделении или том районе, которым он руководил, имеет представление о тех людях, которые там работают», — пояснил Конфисахор.

При этом переформатирование и кадровое обновление городской администрации с приходом в Смольный Беглова политолог считает естественным и нормальным процессом, в котором задействованы как объективный, так и субъективный факторы.

Критерием по кадровым вопросам, считает эксперт, является способность того или иного руководителя подразделений городской власти решать новые задачи, которые встали перед Смольным с приходом Александра Беглова — решать их оперативно, качественно, с необходимым результатом в поставленный срок.

«Здесь, конечно, много факторов и не объективных, которые можно точно просчитать, но и субъективных, которые становятся решающими. Дай бог, если этот субъективный фактор — представление о профессионализме человека, о его опыте и честности, а не только факт личного знакомства, личной привязанности. Я надеюсь, что первый критерий — профессионализм — в новых назначениях доминирует, хотя это покажет только время», — сказал Конфисахор.