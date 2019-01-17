На чём основаны претензии США и Японии к России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 января, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- О провокационных претензиях США к России по ДРСМД;
- Япония направила ноту протеста Москве из-за штрафа рыболовам;
- В докладе Пентагона будут положения о «гиперзвуковой угрозе»;
- В Смольном — кадровая революция;
- Читинский депутат предложила мстить малоимущим.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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