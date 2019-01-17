Калуга, 17 января, 2019, 12:19 — ИА Регнум. В Калужской области в 2018 году было раскрыто 57 убийств, 36 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 35 изнасилований, а также 27 преступлений, уголовные дела по которым были приостановлены в прошлые годы. Об этом 17 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru

По данным ведомства, раскрываемость преступлений улучшилась и составила: убийств — 95%, фактов умышленного причинения вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего — 97%, изнасилований — 100%.

Отмечается положительная тенденция к снижению преступности в Калужском регионе на 4%, а также к снижению количества зарегистрированных убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований. Так, на 61 следователя регионального следственного управления в 2018 году пришлось четыре тысячи проведенных проверок и 1,5 тысячи расследованных уголовных дел, из них 251 уголовное дело о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Приоритетным направлением в работе следователей является защита трудовых прав граждан. Было возбуждено 16 уголовных дел, связанных с невыплатой заработной платы свыше двух месяцев. В ходе предварительного следствия ущерб возмещён на сумму более 58 миллионов рублей. В минувшем году в региональное управление СК России поступило более 2200 заявлений, на личном приеме принято более 800 граждан. Руководством следственного управления осуществлено 37 выездов в межрайонные следственные отделы, в ходе которых принято 150 человек. Практиковались совместные с другими ведомствами приемы граждан для комплексного решения проблем граждан. Напомним, 15 января 2011 года, вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации». По решению главы государства функции следствия и надзоры были разделены. Следственный комитет стал независимым органом, занимающимся расследованием особо актуальных и общественно значимых уголовных дел.