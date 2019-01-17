Тбилиси, 18 января, 2019, 02:11 — ИА Регнум. Эпидемия свиного гриппа в Грузии унесла жизни уже 15 человек, и обстановка накаляется. О том, как страна переживает это непростое время, пишет в своей статье корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лечение

Начало учебного процесса в школах и детсадах отложено, хоть и всего на 4 дня, граждане раскупают маски, витамины, перекись водорода и якобы являющееся панацеей лекарство, а на этом фоне выросли цены на продукты, товары первой необходимости и сигареты. Подозрения у граждан рождает тот факт, что в других частях планеты эпидемиологическая ситуация относительно спокойна, а сеть лабораторий, вызывавшая в стране массу слухов, продолжает действовать. Сомнения в естественном происхождении и распространении вируса не рассеиваются и высказываниями чиновников, которые, комментируя смерти, подчеркивают, что у всех жертв были еще и тяжелые хронические заболевания (между тем родственники одной из последних погибших уже заявили, что это не так).

Отношение официальных лиц к проблеме тоже вызывает вопросы — чего стоит только высказывание представителя минздрава, который, объясняя, почему его ведомство не рекомендовало объявить карантин хотя бы в общеобразовательных учреждениях, отделался объяснением, что прекращение учебного процесса — «пережиток советского прошлого»: мол, «вы что, будете детей под колбой держать?».

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