Ярославль, 17 января, 2019, 11:53 — ИА Регнум. В ночь на 17 января в Ярославле в доме на улице Кедрова, 8 обвалился потолок в коммунальной квартире на третьем этаже. Об этом с места событий сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Последствия обрушения в Ярославле

Упавшая штукатурка задела пожилую женщину, инвалида второй группы, которая находилась в кровати в комнате. Она не пострадала, основная часть штукатурки упала рядом с кроватью.

Бабушка лежала боком, после инсульта, это ее спасло. Иначе штукатурка упала бы ей на голову. Летом в доме был капремонт крыши. Но мы не знаем, связано это или нет. Нужно проводить экспертизу, но на нее у нас денег нет. Дому почти 140 лет, все здесь гнилое», — сказала корреспонденту ИА REGNUM жительница дома Ольга Задворнова.

Жители предполагают, что обрушение могло быть следствием проведенного капитального ремонта. Здесь минувшим летом и осенью меняли крышу. Как говорят люди, слышны были удары по перекрытию.

Представители регионального фонда капремонта уже побывали в доме. Они считают, что обрушение и ремонт не связаны между собой. Но обещают помочь пострадавшей квартире.

Весь потолок этого дома в трещинах, дом находится в плачевном состоянии. На сегодняшний день очень тяжело установить причину и связь между этими сегодняшним ЧП и проведением работ по капитальному ремонту. Но ситуация у жильцов тяжелая, и мы будем просить подрядчика за свои средства помочь устранить данные повреждения. Обязательно будем поддерживать контакт с жильцами. Сделаем все возможное», — сказал заместитель директора Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области Сергей Радачинский.

По словам представителя фонда, работы по ремонту крыши были приняты без замечаний жильцов. Дом на улице Кедрова находится в историческом центре Ярославля, в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.