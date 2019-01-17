Тюмень, 17 января, 2019, 12:07 — ИА Регнум. В Тюменской области решается вопрос по сбору и вывозу мусора с садоводческих товариществ. Есть утверждённый региональным департаментом тарифной и ценовой политики тариф, но садоводы считают его завышенным. Департамент и межрегиональное отделение «Союза садоводов России» на данный момент вырабатывают совместное решение по оптимальному тарифу, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ООО «Тюменское экологическое общество» Юлия Некрасова.

Игорь Грабарь. Новая дача (фрагмент). 1903

«На сегодняшний день существует единственный документ, на который ориентируется региональный оператор — это распоряжение департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 25 декабря 2018 года № 624/01−21, где сказано, что норматив накопления на одного участника садоводческого кооператива или товарищества составляет 160 килограммов в год или 1,37 кубических метров. На заседании коллегиального органа — тарифной комиссии департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области установлен предельный единый тариф на территории региона на период с 1 января по 30 июня 2019 года 6 027,18 рублей (с НДС) за тонну. Но в случае с садоводческими товариществами, где есть бесхозные участки, затопленные, есть СНТ, которые банкротятся, и так далее — ситуация сложная, которую можно разрешить при плотном взаимодействии. Работа ведётся, решение ищется», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ООО «ТЭО».

То есть согласно тарифу, установленному департаментом, садовод вырабатывает 0,16 тонны в год. Умножаем на тариф, и получается, что тюменский садовод со своего участка должен платить за мусор 964 рубля в год.

«Сейчас мы не можем составить смету, потому что не знаем, сколько нужно взять с каждого собственника за мусор. Эта сумма может увеличиться до 3000 рублей в год. В нашем дачном обществе членский взнос составляет около 1400 рублей, в который входил и тариф на мусор (от 250 до 290 рублей в зависимости от участка), плюс целевые расходы. Сейчас, получается, только плата за вывоз мусора будет значительно выше членского взноса», — сообщила агентству Tumix.ru председатель СНТ «Яровское» Любовь Вакилова.

Получается, что председатели СНТ не в курсе, сколько должны платить за мусор. Сумятицу в ряды садоводов вносит и разноречивая информация.

По информации председателя межрегионального отделения Союза садоводов России Алексея Кучерова, утверждённые для садоводов нормативы оплаты вывоза мусора в Тюменской области завышены почти в три раза. Об этом он заявил в учреждённой правительством региона газете «Тюменская область сегодня». Данный факт якобы выявили председатели садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) Тюмени, когда сравнили утверждённые региональным департаментом тарифной и ценовой политики нормы накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и фактический объём отходов, вывозимых на полигон.

Также Алексей Кучеров утверждает, что договором с региональным оператором по обращению с ТКО количество участков умножается на норму накопления, далее на тариф и распределяется на 12 месяцев. У общественников иная информация.

«Теперь плату за обращение с отходами в дачных обществах будут брать с 1 кв. м, причем круглогодично, каждый месяц. А в некоторых отдаленных от города обществах постоянно проживают лишь 10% землевладельцев», — сообщается в информации ОНФ по Тюменской области.

Единственный знаменатель в спорах вокруг оплаты вывоза мусора с тюменских дачных участков — это целесообразность установить для СНТ переходный период.

«Хотелось бы, чтобы ревизионные комиссии СНТ выполнили обследование таких садовых участков в присутствии представителя регионального оператора, составили совместные акты и после их подписания эти территории исключались бы из общей численности», — отмечает Алексей Кучеров.

Для такой работы необходимо время. Представители регионального оператора по обращению с отходами, по словам Алексея Кучерова, встретились на днях с участниками МРО «Союз садоводов России». В соответствии с действующим законодательством возможны два способа определения объемов ТКО при исполнении договора на оказание услуг с твердыми коммунальными отходами между региональным оператором и СНТ.

Первый вариант — СНТ или несколько товариществ организует контейнерную площадку. СНТ предоставляет региональному оператору графики вывоза ТКО. Оплата за вывоз мусора производится по факту выгрузки контейнеров.

Второй вариант — без контейнерной площадки. То есть платить по установленному нормативу, исходя из количества членов СНТ.

Отметим, что эти два варианта — не окончательные. Проработка вопросов «мусорной реформы» в Тюменской области продолжается. А 20 января активные тюменцы собираются выйти на митинг с требованием справедливого тарифа на мусор.