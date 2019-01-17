Вашингтон, 17 января, 2019, 11:41 — ИА Регнум. В настоящее время не достигнута достаточная эффективность даже при борьбе с межконтинентальными баллистическими ракетами, а борьба с более сложными целями в ближайшие годы едва ли станет выполнимой задачей, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в четверг, 17 января, комментируя сообщения о включении пунктов о «гиперзвуковой угрозе» в новый доклад Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Как сообщалось ранее, в администрации президента США сообщили, что в доклад Пентагона о противоракетной обороне будут включены в том числе и положения о «гиперзвуковой угрозе». Доклад по ПРО представит в Пентагоне Дональд Трамп.

Новый американский доклад по развитию системы противоракетной обороны станет интересным объектом для анализа. Что касается тех направлений, которые уже были опубликованы в СМИ, то они были ожидаемы.

Это касается как космического эшелона обнаружения целей, на разработку которого были выделены средства в военном бюджете США на 2019 год, так и в целом тематики борьбы с гиперзвуковыми целями.

Надо сказать, что на сегодняшний день не достигнута приемлемая эффективность даже при борьбе с межконтинентальными баллистическими ракетами, поэтому борьба с более сложными целями едва ли станет выполнимой задачей в ближайшем десятилетии, — отметил Леонид Нерсисян.