Санкт-Петербург, 17 января, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ нашел несоответствие Основному закону страны статьи 19.1 закона «О средствах массовой информации» в части, в какой она касается учредителей медиа с двойным гражданством, передает 17 января корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн попытался оспорить «отъём» своего медийного актива — «Радио Шанс» — случившийся из-за того, что у Финкельштейна имеется гражданство Нидерландов, помимо российского.

Как известно, в 2014 году в закон о СМИ внесли поправки, которыми запретили иностранцам напрямую учреждать российские медиа, а также ограничили 20 процентами долю иностранного участия в уставном капитале организации — учредителя СМИ.

К тому моменту Финкельштейн владел 49% в уставном капитале «Радио Шанс». На одном из внеочредных собраний участников «Радио Шанс» второй учредитель — владелец 51% акций АО «Русское радио — Евразия» — безвозмездно получил лицензию на радиовещание в Петербурге. Финкельштейн попытался выступить против этого решения, но не смог: суды не дали ему оспаривать сделку из-за нидерландского паспорта, так как он не вправе выступать участником СМИ.

На заседании суда почти все представители властей не согласились с Финкельштейном, что неопределенность статьи 19.1 закона «О СМИ» приводит не только к утрате имущества, но и ограничивает граждан РФ в праве на судебную защиту собственных интересов. Кроме того, они уделили особое внимание теме потенциальной опасности иностранного влияния на радио‑ и телевещание в России, а лица с двойным гражданством приравниваются фактически к иностранцам, так как у них снижается «ответственность перед отечеством».

Однако Конституционный суд все-таки нашел нарушения в статье 19.1 закона «О СМИ». Суд особо подчеркнул, что запреты и ограничения, связанные с учреждением и владением СМИ, призваны «воспрепятствовать стратегическому влиянию и контролю над СМИ со стороны лиц, имеющих иностранное гражданство».

«Поскольку такое влияние может угрожать информационной безопасности государства, оспариваемые ограничения являются конституционно допустимыми», — согласился КС.

Но между тем такое регулирование должно отвечать требованиям правовой определенности, что в проверяемых нормах соблюдено не в полной мере, считает Конституционный суд. Например, использование в статье вместе с понятием «учредитель средства массовой информации» термина «участник средства массовой информации» затрудняет понять, кому что запрещено.

«Нет ясности в вопросе о том, может ли гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, реализовывать свои корпоративные права в пределах 20% долей уставного капитала хозяйственного общества. А также о 20% участия в каком обществе идет речь — которое само является учредителем СМИ, организацией, осуществляющей вещание, или о том, которое является, в свою очередь, участником такой вещательной организации», — заявил КС РФ.

В подобных условиях у совладельца и, в том числе, Евгения Финкельштейна, возникают непредвиденные риски как для его личных имущественных прав, так и для правоспособности самого хозяйственного общества, при том что законодатель прямо не установил обязанность и процедуру отчуждения принадлежащих иностранным инвесторам долей в уставном капитале обществ-учредителей СМИ в размере, превышающем 20%.

«Данный подход не согласуется с требованиями поддержания доверия к закону и стабильности гражданских правоотношений. Более того, оспаривание совершенных обществом сделок и обжалование решений его органов управления не связаны с влиянием на вещательную политику организации. Поэтому нельзя оправдывать ограничение права участника такого общества на судебную защиту целями правового регулирования. По указанным позициям оспоренная норма не соответствует Конституции РФ», — провозгласил КС.

Теперь Госдуме России придется внести поправки в действующее правовое регулирование. Судебные акты по делу Финкельштейна подлежат пересмотру после внесения таких изменений.