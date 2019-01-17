Астана, 17 января, 2019, 11:58 — ИА Регнум. В рамках государственной программы «Нурлы жер» (светлая земля) в 2019 году в Казахстане планируется построить 13 млн кв. метров жилья, или 115 тыс. жилищ, заявил заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев, сообщает 17 января агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

Вице-министр отметил, что за счет государственных инвестиций планируется построить более 20 тыс. квартир или 1,3 млн кв. метров жилья. Ускенбаев добавил, что в 2018 году в жилищное строительство было инвестировано 1,2 трлн тенге ($3,18 млн), что на 8,1% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года инвестиции в жилищное строительство в Казахстане составили 1,022 трлн тенге ($2,74 млрд по курсу на 27 декабря 2018 года), что на 24,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.