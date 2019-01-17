Москва, 17 января, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Тереза Мэй, глава правительства Великобритании, пока остается на своем посту. Скорее всего, это не последний вотум недоверия, с которым столкнется Тереза Мэй в своей работе — уж слишком сложные функции она выполняет. Значимость ее работы будет видна только через несколько лет, это сложно понять многим из парламентариев, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Что дает положительно решенный вотум недоверия? Прежде всего, надежду, что Мэй и её сторонники смогут внести в проект соглашения с ЕС некоторые поправки. Дальше будет сложнее: не факт, что ЕС захочет прочесть измененный договор и согласиться с этими ремарками. Скорее всего, поправки будут касаться значимых моментов — для их согласования нужно вернуться за стол переговоров. Для обеих сторон это непросто.

«Известно, что до 21 января палата общин увидит новый вариант соглашения с ЕС. Если палата общин одобрит документ, Мэй будет уговаривать ЕС пойти на небольшую отсрочку в Brexit — трех недель будет достаточно.

Для фунта стерлингов вся эта информация большей частью негативна, но резких продаж в паре фунт/доллар нет — инвесторы боятся рисковать и делать лишние движения, не имея на руках фактов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, пошедшее накануне голосование в нижней палате парламента Великобритании по вопросу вотума недоверия к политику завершилось в пользу Мэй: 325 депутатов проголосовали за сохранение доверия к ней и ее стратегии, 306 — против. Перевес сил в 19 голосов гарантировал стабильность и фунту стерлингов, и проекту Brexit.

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