Саратов, 17 января, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Мэр Саратова Михаил Исаев вновь попытался добраться на работу посредством общественного транспорта, которым ежедневно пользуются жители города. Он был в очередной раз неприятно поражен, но только не длительностью поездки из отдаленного района, а условиями, в которых перевозят пассажиров, сообщает пресс-служба городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутное такси

Он поехал на микроавтобусе по маршруту № 58 из Агафоновки и отметил неудовлетворительное состояние остановочного пункта, требующего расчистки.

«В расширении нуждается и основная магистраль на пути следования из поселка — это улица Клочкова», — констатировал Исаев и поручил главе администрации Октябрьского района привести указанные места в порядок.

По его словам, движение началось в 7:10 по местному времени, автобус был почти пустой.

«Время в пути составило 40 минут, значительных заторов не наблюдалось. Параллельно двигался трамвай № 10, который визуально был практически пустой», — отметил градоначальник.

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При этом санитарное и техническое состояние практически нового импортного микроавтобуса Исаева неприятно поразило, градоначальник назвал его «отвратительным».

"Грязно, темно, из окон ничего не видно, так как они «пестрят» какими-то рекламными наклейками. Водитель грубил пассажирам», — подчеркнул Исаев.

В связи с этими обстоятельствами появились вопросы к перевозчику и «Транспортному управлению». Градоначальник поручил провести проверку и выяснить, «почему подвижной состав в таком неудовлетворительном состоянии выходит на линию, почему водитель считает возможным так некорректно себя вести».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый рабочий день после новогодних праздников для Исаева начался непросто. 9 января мэр Саратова добирался на работу общественным транспортом и опоздал на запланированный брифинг, в ходе которого обсуждались вопросы уборки снега.

Глава города уточнил, что в ходе движения автобус на час застрял в пробке у администрации Заводского района.

«Выехали мы примерно в 7:15 утра и добрались до Крытого рынка в 9:30. По ходу движения я сделал своим подчиненным ряд замечаний», — добавил Исаев.

Подчиненным мэр поручил пересесть на общественный транспорт и заверил, что сам продолжит ездить на работу на автобусе. Эта мера поможет оценить качество работы общественного транспорта Саратова в часы пик.

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Напомним, Саратовскую область продолжает атаковать снегопад. По информации главного метеоролога Саратовской области Михаила Болтухина, в областном центре с начала зимы выпала трехмесячная норма осадков.

Сегодня администрация города сообщает, что из-за снежных заносов затруднена работа нескольких трамвайных маршрутов, а именно 4, 6, 7, 11. Около 8:00 утра из-за обрыва растяжки встали трамваи 3 маршрута. Кроме того, затрудненное движение наблюдается также в Заводском районе, на 25 квартале. Из-за скопления фур автобусы маршрута 2Д не имеют возможности доехать до остановки Оргсинтез.