Дар-эс-Салам, Танзания, 17 января, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Встреча президента Танзании Джона Магуфули и экс-президента Нигерии доктора Олусегуна Обасанджо состоялась 16 января в конференц-зале в Дар-эс-Саламе, сообщает газета Nipashe.

GovernmentZA Джон Магуфули

Об этом сообщил директор связей с общественностью конференц-зала в Дар-эс-Саламе. Он рассказал, что Обасанджо поздравил президента Магуфули с проделанной работой по борьбе с коррупцией, улучшению инфраструктуры, образования и расширению зон использования электричества.

Обасанджо отметил, что за небольшой промежуток времени Магуфули удалось успешно отстаивать интересы граждан Танзании, укреплять позиции правительственной партии ССМ, развивать экономику.