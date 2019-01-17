Пермь, 17 января, 2019, 11:25 — ИА Регнум. В Пермском крае в декабре 2018 года отмечен резкий скачок цен на куриное яйцо. В течение месяца десяток яиц вырос в цене на 23,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

Allwomens.ru Яйца

По данным органа статистики, в декабре 2018 года стоимость десятка яиц составила 68,61 рубля. Информресурсы отмечают, что в некоторых магазинах цена этого вида продовольствия достигает почти 80 рублей. Птицеводы отмечают, что ценовой всплеск может быть связан с существенным подорожанием кормов для птицы.

В целом продовольственные товары в Прикамье в декабре подорожали на 2,69% (по сравнению с ноябрём). Самый значительный рост отмечен на яйцо. Затем следует картофель, стоимость которого увеличилась на 14,82% и составила 18,01 рубля за килограмм. На третьем месте белокочанная капуста: рост цены — 11,03%, стоимость составила 20,05 рубля за килограмм.