Барнаул, 17 января, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Предложение отключать по ночам свет у людей, живущих в читинских бараках, озвученное сегодня, 17 января, депутатом гордумы Читы Екатериной Борисовой (Единая Россия) в ходе заседания комитета ЖКХ, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых назвала «буйной фантазией».

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Из контекста известия из Читы не совсем понятно, в чем провинились малоимущие из бараков: в том, что подключаются незаконно к электросетям, минуя счетчик, или накопили много долгов. Но в целом можно сказать, что все основания ограничения электрической энергии установлены федеральными нормами. Также предусмотрены различные виды ответственности за нелегальное подключение к сетям. Установлены уполномоченные лица, к компетенции которых относится выявление нарушений и привлечение к ответственности провинившихся потребителей.

Сложности выявления правонарушения и его пресечения — не повод для буйства фантазии муниципальных депутатов в части изобретения не установленных нормами права форм и методов ограничения электроснабжения», — отметила барнаульский депутат в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, узнав о том, что городское жилищно-эксплуатационное управление, обслуживающее читинские бараки, находится в предбанкротном состоянии, потому что «живёт» лишь на 25% от взносов жителей, депутат гордумы Читы Екатерина Борисова предложила отключать по ночам свет тем, кто незаконно использует электричество для отопления своих квартир.

По мнению замруководителя администрации по финансам Андрея Кефера, кража электричества в городе достигла таких масштабов, что рядом с некоторыми бараками, которые официально находятся на печном отоплении, даже нет складов угля или дров.