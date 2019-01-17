Москва, 17 января, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Среди жителей России нет единого мнения о том, кого можно считать одаренным ребенком. Так, 41% утверждают, что это дети с природными уникальными данными. 38% называют одаренными детей, развивающих свои способности. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Николай Богданов-Бельский. Устный счёт. В народной школе С.А.Рачинского (фрагмент). 1895

По мнению 12% опрошенных, одаренными детьми можно назвать тех, кому повезло в жизни и их способности случайно заметили окружающие.

Две трети респондентов (64%) утверждают, что учителя должны относиться к одаренным детям так же, как и ко всем остальным. 33% полагают, что к таким детям нужно проявлять особое внимание.

Больше половины граждан РФ (52%) полагают, что одаренные дети в будущем становятся обычными взрослыми и не проявляют таланты. В обратном уверены 29%.

В Калуге открылась летняя школа для одаренных детей

Опрос проведен 14 января 2019 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае создаётся фонд по работе с одарёнными детьми. Фонд станет первым шагом в построении системной и планомерной работы с юными талантливыми детьми края.

Подробнее: В Хабаровском крае создаётся фонд по работе с одарёнными детьми