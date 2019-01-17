Лондон, 17 января, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Выход Великобритании из ЕС состоится в намеченные сроки, по понятным обеим сторонам условиям, этот выход соответствует интересам обеих сторон, и именно Терезе Мэй поручили довести дело до конца, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 января, комментируя решение парламента Великобритании выразить доверие правительству.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Как сообщалось ранее, вслед за отклонением предложенного правительством Терезы Мэй варианта соглашения по Brexit парламент выразил доверие тому же правительству: за выступили 325 депутатов, против — 306.

Тот факт, что парламент Великобритании сразу после отклонения соглашения с ЕС по Брексит проголосовал за сохранение Терезы Мэй в должности премьер-министра, говорит, на мой взгляд, в первую очередь о том, что выход Великобритании из ЕС состоится в намеченные сроки и по уже понятным обеим сторонам условиям.

Силы, которые в своё время «зарядили» референдум о выходе, действовали далеко не спонтанно и руководствовались долгосрочными интересами своей страны. Лондону важно покинуть ЕС, который обрастает слишком большим числом проблем, он не хочет принимать участие в негативном сценарии, который, и по его оценкам, объективно ожидает Евросоюз. Далее в силу вступают уже внутренние британские обстоятельства, которые и предопределяют позиции тех или иных политических сил в их внутренней дискуссии.

В свою очередь, и европейским «грандам» важно, чтобы Великобритания уже, наконец, вышла из ЕС. Она проблемный член в принципе, плюс мешает, например, Франции и лично Эммануэлю Макрону окончательно выдвинуться на позиции общеевропейского лидера.

Европейцам, однако, важно «наказать» Лондон, создать ему такие сложности при выходе, чтобы наглядно показать другим возможным желающим покинуть ЕС: вот что вас ждёт, если пойдёте по этому пути. Главный интерес — избавиться от Великобритании, однако, превалирует. Поэтому во всех сложнейших переговорных условных «тупиках» за час или даже за минуту до крайнего срока выход находился.

Итак, довести дело до выхода Великобритании из ЕС поручено Терезе Мэй, это сегодня для Лондона главная задача, и она будет решена — с соглашением с Брюсселем или без. Не будет общего документа — значит, будут двусторонние соглашения с каждой из стран — членов ЕС в отдельности, — отметил Михаил Демурин.