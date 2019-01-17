Александров, Владимирская область, 17 января, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Во Владимирской области будут судить 24-летнюю жительницу города Александрова, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему пятимесячному сыну. Ребенок умер в июне 2018 года от тяжелой белково-энергетической недостаточности, вызванной недостаточным питанием. Об этом 16 января сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

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Ребенок умер 19 июня в больнице, куда был доставлен с диагнозом «истощение крайней степени». Младенцу оказали медицинскую помощь, а после перевели в реанимацию Областной детской клинической больницы. Но это не помогло.

«Экспертиза подтвердила, что к трагедии привело недостаточное питание (истощение), повлекшее развитие у ребенка тяжелой белково-энергетической недостаточности», — говорится в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что мальчик родился с небольшим весом. Ему требовался особых уход, но женщина проигнорировала требования, рекомендации врачей и даже долгое время не оформляла документы на сына. В результате ребенка кормили не специальным питанием, а тем, чем придется, иногда ребенок долгое время оставался без еды и питья. К врачам мать обратилась только тогда, когда заметила, что мальчик окончательно ослаб.

При этом у обвиняемой есть еще есть пятилетний сын, который живет у родного отца, и двухлетняя дочь, которая воспитывается в доме-интернате.