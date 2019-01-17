Париж, 17 января, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по итогам состоявшейся 16 января в Париже встречи с главами МИД Армении и Азербайджана.

mfa.am Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и главы МИД Армении и Азербайджана

В заявлении отмечается, что сопредседатели вначале провели отдельные встречи с главами МИД двух стран, затем состоялась совместная встреча. Во встречах также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Встреча глав МИД в нынешнем формате стала четвертой по счету.

Итоги переговоров были подведены на встрече с министром Франции по делам Европы и внешним связям Жан-Батистом Лемуаном. Сопредседателей приняли в Елисейском дворце.

«Участники встречи выразили сторонам признательность за прилагаемые усилия, направленные на сохранение атмосферы, способствующей интенсивным переговорам и достижению результатов. Министры обсудили широкий круг вопросов, связанных с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, и согласились с необходимостью реализации конкретных мероприятий для подготовки населения к миру. В ходе встречи сопредседатели обсудили с министрами основные принципы и параметры для данного этапа переговорного процесса. Министры и сопредседатели обсудили следующие шаги для организации возможной встречи лидеров Армении и Азербайджана, для придания сильного импульса переговорам. Сопредседатели подчеркнули важность возможных взаимовыгодных инициатив, направленных на реализацию экономического потенциала региона. Сопредседатели планируют в ближайшее время встретиться с руководителями двух стран», — говорится в заявлении.