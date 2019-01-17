Южно-Сахалинск, 17 января, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Парламент Сахалинской области получил подтверждение российского МИД о том, что суверенитет РФ над Курилами сомнению не подлежит. Об этом сообщает 17 января пресс-служба Сахалинской областной думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

В ответе МИД на обращение парламентариев говорится, что в ходе переговорного процесса с Токио Москва будет добиваться «безоговорочного признания Японией в полном объеме итогов Второй мировой войны, включая не подлежащий сомнению суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами».

Ранее депутаты обратились к министру иностранных дел Сергею Лаврову, выразив свою принципиальную позицию по «курильскому вопросу». Они указали на угрозу территориальной целостности и суверенитету РФ в случае, если мирный договор с Японией будет заключен на условиях пересмотра статуса Курил.

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Курильские острова являются неотъемлемой частью РФ и ее субъекта — Сахалинской области, подчеркнули депутаты и указали на стратегическое, оборонное и экономическое значение этих территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о каком-либо ущербе интересам российских граждан — жителей Курил не может идти речи.

Напомним, Япония претендует на ряд южных Курильских островов. Более трети японских подданных полагают, что власти страны должны добиться передачи этих территорий.

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