Москва, 17 января, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести совместные российско-японские военные учения, чтобы те видели, как российский десант удачно приземляется на японскую землю, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Хамить и наглеть японцы не имеют права! Они — побежденная страна, и с какой стати они будут диктовать условия нам, России, когда они не хотят заключать мирный договор», — заявил Жириновский.

Он сделал вывод, что продолжается состояние войны.

«Тогда давайте проведем совместные учения, посмотрим, чего стоит японский военный морской флот, может, десант сбросим на один из островов японских, пусть они посмотрят, как наши ребята удачно приземляются на японскую землю», — предложил депутат Госдумы в ходе заседания.

Жириновский считает, что Япония не имеет права вообще чего-либо требовать.

«Молчать должны, оккупированная страна!.. Никаких островов русских вы не получите. И заткнитесь, японцы!» — потребовал Жириновский с высокой парламентской трибуны.