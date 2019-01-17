Псков, 17 января, 2019, 10:56 — ИА Регнум. В 2019 году в Псковской области планируется построить девять новых детских садов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, три детских сада будут открыты в Пскове, два — в Великих Луках, четыре — в Псковском районе.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880

Именно в этих муниципалитетах наиболее востребованы места в ясельных и дошкольных группах.

По данным областного комитета по образованию, всего будет создано 1,5 тыс. дополнительных мест для детей от двух месяцев до трёх лет. Два детских сада планируется сдать в эксплуатацию к 1 сентября, остальные — к концу 2019 года.

Строительство детских садов ведётся в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография». По проекту «Образование» Псковская область получила из федерального бюджета более 732 млн рублей (софинансирование региона составляет 55 млн рублей), по проекту «Демография» в 2019—2021 годах в Псковскую область будет направлено 912 млн рублей федеральных средств (софинансирование областного бюджета планируется в объеме 9 млн рублей).

Псковские власти рассчитывают, что потребность в местах в ясельных группах получится полностью закрыть к 2021 году.