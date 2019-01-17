Киев, 17 января, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заинтересован в том, чтобы парламент принял законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в более компромиссном варианте. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, Порошенко заинтересован существенно изменить законопроект, чтобы заручиться поддержкой русскоязычного электората на востоке, юге и в центре Украины.

«Президенту не надо просто выйти во второй тур, ему нужна победа. А во втором туре важно, чтобы была поддержка избирателей, которые сомневаются, или русскоязычных избирателей с юга, востока и центра Украины. Закон, который принят в первом чтении, чрезмерно жесткий, чтобы между первым и вторым туром надеяться на более широкую с лингвистической точки зрения электоральную коалицию, которая даст шанс действующему президенту победить. Будут спорить вокруг отдельных достаточно жестких норм этого закона, которые касаются языковых инспекторов, чтобы сделать его более компромиссным с точки зрения расширения электоральной базы президента между первым и вторым туром», — пояснил Карасев.

Он считает, что законопроект о языке будет резонансным и скандальным.

«Он резонансный и скандальный, поскольку выборы — это резонансная реальность со скандальным шлейфом, чтобы привлечь внимание и мобилизовать своих избирателей. Понятно, что этот закон будут рассматривать, будут спорить. В предвыборном контексте он чрезвычайно важен», ИА REGNUM

Политолог считает, что Порошенко важно привлечь к разработке языкового закона фракцию БПП, поскольку тема языка входит в его избирательную «триаду» — вера, язык, армия.

«Армия, вера, язык — триада. Вера идет сейчас. Не думаю, что она во второй половине февраля или в марте будет иметь такой публичный, политический и государственный резонанс, как на данном этапе. Значит, наступит этап языка. Но есть ряд нюансов относительно языка как части электоральной триады президента. Это касается перспектив его принятия и того вида, в котором он будет принят. Во-первых, этот закон все-таки не авторства президента. Этот закон авторства Николая Княжицкого — это «Народный фронт» и, если не ошибаюсь, «Самопомощи». Если для президентской кампании нужно делать акцент на языке и принять закон, это должен быть законопроект президента. Или должен быть совместный законопроект БПП, «Народного фронта» и всей прогрессивной части парламента», — добавил Карасев.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января спикер парламента Андрей Парубий заявил, что в феврале парламент рассмотрит во втором чтении законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он сообщил, что ко второму чтению в документ подали около 2,5 тысячи правок.

«Сочетание и пролонгация закона «О языке», возможно, нам бы позволило найти в зале компромисс и решить вопрос и защиты государственного языка, и пролонгации статьи, которая бы обеспечила плановое безопасное выполнение министерством образования своих обязанностей по внедрению государственного языка», — сказал Парубий.

Напомним, в октябре 2018 года Верховная рада поддержала в первом чтении закон о языке. Документ определяет украинский язык единственным государственным и содержит перечень граждан, которые обязаны им владеть. Документ обязывает высокопоставленных чиновников и государственных служащих владеть украинским языком. Это президент, спикер Верховной рады и премьер-министр, их заместители, глава СБУ, генпрокурор, глава Нацбанка, члены Счетной палаты и др. Также обязанность владеть украинским языком распространяется на офицеров, правоохранителей и представителей спецслужб, адвокатов, нотариусов, руководителей государственных и коммунальных детсадов, школ, учреждений среднего и высшего образования; учителей, преподавателей и ученых; медиков государственных и коммунальных учреждений, других чиновников.

Согласно законопроекту, рабочее общение должно происходить на украинском языке, как и делопроизводство, и документооборот. Судопроизводство проводится на государственном языке, исключения — согласно Процессуальному кодексу. Украинский язык используется в Вооруженных силах Украины и во время пересечения государственной границы.

Кроме того, законопроект предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Этот орган хотят уполномочить утвердить стандарты украинского языка, в частности требования к уровням владения им. Также документ предусматривает введение должности уполномоченного по защите государственного языка. Предполагается, что граждане смогут обращаться к нему, если их право на украинский язык было нарушено. Такой уполномоченный сможет принять решение о проведении языковой экспертизы.