Санкт-Петербург, 17 января, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Балтийская таможня, основным регионом деятельности которой является Морской порт Санкт-Петербурга, проинформировала о результатах таможенного оформления товаров по итогам 2018 года.

Балтийская таможня Морской порт Санкт-Петербурга

«Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни за январь-декабрь 2018 года составил 34,9 миллиардов долларов США», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Балтийской таможни.

Общий вес оформленных таможней грузов за 2018 год, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 11%: вывозимых — на 32%, а ввозимых — на 3%.

Основные страны-импортеры в Петербург по морю: Китай (21%), Эквадор (14%), Германия (6%), Республика Корея (5%), Индия (3,3%), Аргентина (3%), Марокко (3%), Южная Африка (3%), США (2,6%), Франция (2,5). Всего товары приходили в город из 162 стран.

Больше всего в Петербург в прошлом году импортировались фрукты (24%), полимерные материалы (7%), черные металлы (6%), химические органические грузы (5%), оборудование (4%), средства наземного транспорта (3,5%), мясо и мясопродукты (2,9%).

Экспорт товаров из Петербурга морским транспортом осуществлялся в 149 стран мира. Основные направления экспорта: Турция (29%), Китай (12%), Египет (4%), Германия (3,5%), Великобритания (3,4%), Индия (3%), Бразилия (3%), Нидерланды (2,8%), Вьетнам (2,8%), Швеция (2,6%).

На экспорт из Петербурга шли, прежде всего, черные металлы (41%), древесина и изделия из неё (27%), продукты неорганической химии (5%), бумага и картон (3,4%), удобрения (3,3%).

Балтийская таможня — крупнейшая в составе Северо-Западноготаможенного управления ФТС России. Основным регионом деятельности таможни является морской порт Санкт-Петербурга, а также порт «Бронка» на южном берегу Финского залива и портовая инфраструктура Кронштадта.