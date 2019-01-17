Джакарта, 17 января, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что наряду с задачей по снижению уровня бедности в стране, необходимо сократить уязвимые группы населения, сообщает Antaranews.

(сс) Jasmine Halki Индонезийцы

«Необходимо сократить количество малоимущих в стране, чтобы оно больше не впало в нищету», — заявил Бамбанг Броджонегоро.

На основании данных центрального бюро статистики, это группа населения, малоимущих людей, довольно велика — 53,3 млн человек или 20,19% от общей численности населения.

Издание отмечает, что уязвимые группы населения — это люди, которые живут за чертой бедности. В сентябре 2018 года эта цифра была зафиксирована на уровне 410 670 рупий или около 29 долларов США на человека в месяц. Кроме того, в группе риска также находятся люди в возрасте старше 60 лет (21%) и дети, не поступившие в школу (25%).

По словам Бамбанг Броджонегоро, в первую очередь, следует обратить внимание на провинции с самым высоким уровнем малоимущего населения — Восточная Нуса-Тенгара (27,43%), Аче (26,3%) и Лампунг (26%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр по развитию неблагополучных регионов и деревень в Индонезии Эко Путро Санджойо заявил, что число бедных в сельских районах сократилось до 1,29 млн человек.